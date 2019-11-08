Антикоррупционный суд арестовал Дубневича с залогом в 90 млн гривен

Нардеп взят под стражу в здании суда.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату Украины 9 созыва Ярославу Дубневичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции и постановила новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Таким образом, суд апелляционной инстанции частично удовлетворил ходатайство прокурора САП, который настаивал на избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн. залога.

Дубневич был взят под стражу в здании суда.

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен.

2 ноября ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.