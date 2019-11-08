Украинская власть определила для себя амбициозные цели, - представитель МВФ

Райс назвал вопросы банковского сектора среди основных обсуждаемых тем.

Украинская власть определила для себя амбициозные цели, - представитель МВФ
Фото: publika.md

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс прокомментировал состояние переговоров с Украиной по новой трехлетней программе для Украины.

"Обсуждение продолжается. Достаточно часто требуется время, чтобы согласовать пакет мер, которые может поддержать программа МВФ", - заявил Райс во время общения с прессой в четверг.

По информации Голоса Америки, представитель МВФ подчеркнул, что украинская власть определила для себя амбициозные цели.

"После нынешних выборов власть имеет возможность продвигать необходимые реформы. Они поставили для себя достаточно амбициозные цели по трансформации экономики", - добавил он.

Райс назвал вопросы банковского сектора среди основных обсуждаемых тем.

Бюджетные расходы на спасение банковской сферы должны быть минимальными, считают в МВФ. Потери, которые понесла Украина от закрытия большого количества банков, не должны лечь на плечи налогоплательщиков.

"Чрезвычайно важны ключевые реформы, обеспечивающие независимость центрального банка и финансовой стабильности а также принятие всех мер по минимизации бюджетных расходов от банковского сектора", - отметил Райс.

Кроме банковской сферы, Райс акцентировал на других важных для переговоров о новой программе МВФ в Украине вопросах.

"Был достигнут прогресс по обсуждению фискальной и монетарной политики, - заявил Райс. - Мы считаем, что Украина должна продвигать некоторые структурные реформы по улучшению управления, преодолению коррупции и уменьшению роли государства и олигархов, продолжая воплощать соответствующую фискальную и монетарную политику и поддерживать макростабильность".

18 октября министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал приезд миссии МВФ в Украину "в ближайшие недели". Информацию о возвращении миссии Фонда в Киев подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что Гончарук рассчитывает подписать новую программу сотрудничества с МВФ в декабре.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
ГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели ЗеленскогоГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе кораблиРоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская сторона готова завтра начать разведение сил в ПетровскомУкраинская сторона готова завтра начать разведение сил в Петровском
Нардеп: руководители учреждений в ОРДЛО могут войти в местную власть после деоккупацииНардеп: руководители учреждений в ОРДЛО могут войти в местную власть после деоккупации
Абромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказуАбромавичус: компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу
Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"
Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по импичменту Трампа
Шутки "Квартала" о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - МиловановШутки "Квартала" о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - Милованов
Украинская делегация отправилась в США на переговоры с МВФУкраинская делегация отправилась в США на переговоры с МВФ
Турчинов: украинская выставка "Оружие и безопасность" должна стать главной в Восточной ЕвропеТурчинов: украинская выставка "Оружие и безопасность" должна стать главной в Восточной Европе
Украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", - СМИ фюрера РФУкраинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", - СМИ фюрера РФ
Зеленский утвердил Цели устойчивого развития УкраиныЗеленский утвердил Цели устойчивого развития Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости