В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским

Эрик Чарамелла работает аналитиком в ЦРУ.

В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 25 сентября 2019 года
Фото: president.gov.ua

В Соединенных Штатах Америки назвали имя предположительного осведомителя, с жалобы которого начался скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Breitbart.

Согласно сообщению, информатором является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.

По данным издания, он участвовал в рассылке электронной почты администрации президента Барака Обамы, в частности, писем, которые касались выделения Украине кредитных гарантий со стороны США на сумму 1 млрд долларов в июне 2016 года.

Его имя встречается в шести электронных письмах правительства Обамы, которые были опубликованы Госдепом согласно закону о свободе информации. Во времена Обамы Чарамелла занимал пост директора по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности, где он занимался политикой в отношении Украины.

Имя информатора было раскрыто в частном порядке во время дачи показаний в Палате представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа и по крайней мере на одном открытом слушании.

Чарамелла якобы тесно сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и работал под руководством советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс. Кроме того, он также сотрудничал с бывшим директором Центрального разведывательного управления Джоном Бреннаном.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

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