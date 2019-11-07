Апелляционный суд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

В ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

Апелляционный суд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка
Фото: Сергей Нужненко

Шестой апелляционный административный суд сформировал коллегию судей для рассмотрения апелляционной жалобы НБУ, Кабинета министров и Приватбанка относительно отмены решения Окружного административного суда Киева о национализации Приватбанка.

Об этом журналистам сообщили в Нацбанке, передает «Интерфакс-Украина».

По оценкам экспертов НБУ, согласно существующей практике, в ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

Напомним, решение о национализации Приватбанка было принято 18 октября 2016 года из-за "дыры" в его капитале. По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Кабинет министров решил забрать Приватбанк в 100%-ную государственную собственность. Министерство финансов стало его владельцем всего за 1 гривну.

Передача Приватбанка в госсобственность стала гарантией его докапитализации, на которую впоследствии государство потратило 155 млрд гривен.

23 октября Офис президента заявил об отсутствии оснований для возвращения Приватбанка Коломойскому. Андрей Богдан, который был личным адвокатом Игоря Коломойского, а сейчас работает на государство против которого судится олигарх, заверил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с ПриватБанком.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Нефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможнеНефьодов ответил на слова Богдана о плохих результатах на таможне
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людейПольская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей
ГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели ЗеленскогоГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил нового главу ГосгеонедрКабмин назначил нового главу Госгеонедр
Зеленский назначил главой Харьковской ОГА Кучера вместо СветличнойЗеленский назначил главой Харьковской ОГА Кучера вместо Светличной
ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу бронежилетовГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу бронежилетов
В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)
В Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении землиВ Ужгородском горсовете проходят обыски по делу о выделении земли
СБУ: Левин платил родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчаниеСБУ: Левин платил родным подозреваемых по делу Гандзюк за молчание
СБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде удобренийСБУ и ГБР проводят обыск на Николаевской таможне по делу о контрабанде удобрений
Зеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграцииЗеленский назначил Кулебу главой Комиссии по вопросам евроатлантической интеграции
Зеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУЗеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУ
В Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте ТрампаВ Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте Трампа
Последние новости
Подгружаем последние новости