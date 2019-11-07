Зеленский намерен собрать Кабмин из-за долгов "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский инициирует заседание Кабмина из-за больших задолженностей по зарплате работников завода "Укроборонпрома". Об этом сказано на сайте главы государства.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский посетил предприятия Госконцерна "Укроборонпром" и встретился с коллективами трех заводов.

"Работники предприятий пожаловались главе государства на несвоевременную выплату заработной платы. Сейчас задолженность на заводах «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» и «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» составляет около 235 млн гривен. В целом по состоянию на 1 ноября 2019 задолженность имели 43 предприятия Концерна. Она достигла 463 млн гривен", - сказано в сообщении.

При этом, Зеленский отметил, что у работников заводов очень низкая заработная плата. Он также призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством по решению вопроса погашения задолженности по зарплате.

"Премьер-министр должен собрать все правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов. Чтобы мы понимали, кто является заказчиком, сколько танков. Почему мы делаем продукцию для Таиланда, а для Украины не делаем? Почему у нас есть замечательные самолеты, замечательные конструкторы, а мы ничего не производим и ничего не летает?", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Абромавичюс отметил, что в составе концерна есть 137 предприятий, из них 21 - на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 - убыточными. На предприятиях работают 68 000 человек, средняя зарплата - 12,9 тыс. гривен. Самая низкая заработная плата - на Харьковском авиационном заводе.

Напомним, после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове президент Владимир Зеленский остался в шоке.

"Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева... Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?" - возмутился он.