Рада вернула ответственность за незаконное обогащение

Порог установлен на уровне 6,5 млн гривен.

Рада вернула ответственность за незаконное обогащение
Фото: 112.ua

Верховная Рада в среду приняла во втором чтении и в целом законопроект №1031 о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

За него проголосовали 259 народных депутатов.

Порог для уголовной ответственности за незаконное обогащение установлен на уровне 6,5 млн гривен, а для гражданской конфискации - 1 млн гривен. "Эти два механизма будут работать вместе. Соответственно, за самые большие кражи будет уголовная ответственность, меньшие - гражданская конфискация", - сказала депутат Анастасия Красносельская.

Согласно законопроекту, приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Для того, чтобы вернуть незаконно приобретенные активы, вводится возможность гражданско-правовой конфискации.

Для этого в Гражданский кодекс введут отдельное основание прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, которая в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Вопрос выявления необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности возлагается на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, а в отдельных случаях - Государственное бюро расследований Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в пользу государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Иск можно будет предъявлять в отношении активов, приобретенных в течение 4 лет до дня вступления в силу этого закона.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любой другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

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