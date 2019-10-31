Глава МинВОТ объяснила, что выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что украинские власти на сегодняшний день не могут выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе.

Об этом она заявила на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает РБК-Украина.

"Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - пояснила Коляда.

Она также добавила, что Кабинет министров работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.

Напомним, 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО. Комментируя предложение главы государства, тогдашний глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что до возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти выплачивать там украинские пенсии невозможно.

Позже его преемница Оксана Коляда в интервью LB.ua рассказала, что Украина рассматривает возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях с помощью международных организаций.

20 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить выплату пенсий в ОРДЛО и ослабить торговую блокаду.