Глава МинВОТ объяснила, что выплачивать пенсии в ОРДЛО пока невозможно
Кабмин пытается упростить получение выплат на подконтрольной территории.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявила, что украинские власти на сегодняшний день не могут выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе.
Об этом она заявила на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает РБК-Украина.
"Оккупационные власти не дают возможности нам осуществлять так какую-либо законную деятельность. У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты", - пояснила Коляда.
Она также добавила, что Кабинет министров работает над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.
Напомним, 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО. Комментируя предложение главы государства, тогдашний глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что до возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти выплачивать там украинские пенсии невозможно.
Позже его преемница Оксана Коляда в интервью LB.ua рассказала, что Украина рассматривает возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях с помощью международных организаций.
20 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить выплату пенсий в ОРДЛО и ослабить торговую блокаду.
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