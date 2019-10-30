В Одессу прибыла делегация НАТО во главе со Столтенбергом

Генсек альянса завтра приедет в Киев для встреч с властями.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

В Одессу прибыла делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Куцый, назвав визит "действительно историческим событием для Украины".

"Это первый масштабный визит руководства Североатлантического альянса в Одесскую область, и я имею честь представлять наш регион военным партнерам. Среди почетных гостей: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, маршал авиации сэр Стюарт Перч и командующий ВМС вице-адмирал Кот Блаунт", - написал Куцый в фейсбуке.

Представители НАТО посетят морской порт Одессы, где состоится встреча с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министром обороны, представителями Военно-морских сил, дипломатами.

Также, по словам Куцого, генеральный секретарь НАТО выразил желание пообщаться с нашими курсантами Морской академии.

Напомним, что 31 октября в Киеве Столтенберг проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

Столтенберг и представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО. Его визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Раду.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Нардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфеНардеп от "Слуги народа" Качура похвастался результатами теста на полиграфе
Блок рекламы


Похожие новости
Волынскому облсовету не понравился выбор Зеленского на пост губернатораВолынскому облсовету не понравился выбор Зеленского на пост губернатора
В Одессу с недельным визитом зашли четыре корабля НАТОВ Одессу с недельным визитом зашли четыре корабля НАТО
Порошенко: все, кто получил ПДЧ, стали членами НАТОПорошенко: все, кто получил ПДЧ, стали членами НАТО
Координатор "КрымSOS" Тамила Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в КрымуКоординатор "КрымSOS" Тамила Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму
Суд отменил домашний арест экс-главе СБУ Киева, руководившему зачисткой ЕвромайданаСуд отменил домашний арест экс-главе СБУ Киева, руководившему зачисткой Евромайдана
Министр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТОМинистр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО
Порошенко призывает поддержать обращение к саммиту НАТО о предоставлении Украине ПДЧПорошенко призывает поддержать обращение к саммиту НАТО о предоставлении Украине ПДЧ
Генсек НАТО выступит в Верховной РадеГенсек НАТО выступит в Верховной Раде
Германия и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружиемГермания и НАТО проводят совместные учения с ядерным оружием
Украинская делегация отправилась в США на переговоры с МВФУкраинская делегация отправилась в США на переговоры с МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости