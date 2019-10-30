В Одессу прибыла делегация НАТО во главе со Столтенбергом

Генсек альянса завтра приедет в Киев для встреч с властями.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi

В Одессу прибыла делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Куцый, назвав визит "действительно историческим событием для Украины".

"Это первый масштабный визит руководства Североатлантического альянса в Одесскую область, и я имею честь представлять наш регион военным партнерам. Среди почетных гостей: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, маршал авиации сэр Стюарт Перч и командующий ВМС вице-адмирал Кот Блаунт", - написал Куцый в фейсбуке.

Представители НАТО посетят морской порт Одессы, где состоится встреча с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министром обороны, представителями Военно-морских сил, дипломатами.

Также, по словам Куцого, генеральный секретарь НАТО выразил желание пообщаться с нашими курсантами Морской академии.

Напомним, что 31 октября в Киеве Столтенберг проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Владимиром Зеленским и выступит с речью в Верховной Раде.

Столтенберг и представители НАТО встретятся со спикером Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Североатлантический совет является высшим политическим органом НАТО. Его визит в Украину должен был состояться еще в июле, но его отложили из-за выборов в Раду.