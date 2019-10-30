В Ватикане представители трех религий подписали декларацию против эвтаназии

Совместный документ разработали представители иудаизма, христианства и ислама.

В Ватикане представители трех религий подписали декларацию против эвтаназии
Подписание совместной декларации в Ватикане
Фото: vaticannews.va

28 октября в Ватикане представители монотеистических авраамических религий (общее наименование для иудаизма, христианства и ислама, - ред.) подписали совместную декларацию о конце жизни.

Об этом информирует Радио Ватикана.

Отмечается, что идея разработки этого документа принадлежит сопредседателю израильского Национального совета по биоэтике раввину Аврааму Штейнбергу, который предложил ее Папе Франциску. Святейший Отец поддержал раввина и поручил Папской академии защиты жизни во главе с архиепископом Винченцо Пальей координировать работу совместной межрелигиозной группы, созданной для написания декларации.

"Эвтаназия и самоубийство при врачебном содействии являются ошибочными с точки зрения нравственности и религии и должны быть запрещены без исключения. Ни один медицинский работник не должен принуждаться или подвергаться давлению с целью прямого или косвенного участия в добровольной и преднамеренной смерти пациента", - говорится в документе.

Врачи и общество, отмечается в декларации, должны уважать "желание умирающего пациента продлить и сохранить свою жизнь, пусть даже на короткий период времени", используя соответствующие методы лечения.

В связи с этим, гласит документ, "вопросы, касающиеся продолжительности и смысла человеческой жизни, не должны входить в компетенцию медицинского персонала", который несет ответственность за "обеспечение наилучшего ухода и максимальной помощи больным".

Монотеистические авраамические религии выступают против любых форм эвтаназии и самоубийства при врачебном содействии, поскольку это полностью противоречит "ценности человеческой жизни" и абсолютно недопустимо с нравственной и религиозной точек зрения. Всем умирающим должна быть гарантирована религиозная помощь, подчеркивается в документе.

Напомним, в 2002 году Нидерланды стали первой в мире страной, где была легализована активная эвтаназия. Однако, она может быть применена лишь по отношению к тем, кто испытывает невыносимые страдания, и у кого нет надежды на излечение. Позднее эвтаназия была легализована в Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Канаде а также в четырех штатах США.

Кроме того, в нескольких странах разрешена пассивная эвтаназия, при которой, чтобы приблизить естественную смерть больного, ему перестают оказывать медицинскую помощь и прекращают борьбу за его жизнь.

В 2016 году в Нидерландах задумались о легализации эвтаназии здоровых людей.

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