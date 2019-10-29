МВД: ситуация в Золотом спокойная и контролируемая

"У МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу".

?МВД: ситуация в Золотом спокойная и контролируемая
Фото: Макс Левин

Министерство внутренних дел заявило, что ситуация в Золотом, несмотря на начало разведения сил, остается спокойной и контролируемой. Там в круглосуточном режиме работают усиленные гвардейцами патрули Национальной полиции и отдельно работают полицейские центры оказания помощи гражданам.

Об этом говорится на сайте МВД.

МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, у МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", - заявил министр Арсен Аваков.

Напомним, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс зеркального разведения на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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