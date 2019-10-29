"Слуги народа" встретили криками "ганьба" выступление Зинкевич в Раде

Депутат посоветовала следить за своими депутатами, а не за коллегами от "ЕС".

Депутаты от "Слуги народа" сопроводили криками "ганьба" встретили выступление в Верховной Раде депутата от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич, которая заступилась за коллегу по партии Софию Федину.

В ходе выступления Зинкевич посоветовала "Слуге народа" следить за своими депутатами, в частности, Евгением Шевченко, который засветился на роSSийском пропагандистском канале, за что с него следует снят неприкосновенность, вместо того, чтобы комментировать обращение Федины к Владимиру Зеленскому. Этим слова депутаты от большинства встретили выкриками.

"Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом. И мне странно отсутствие реакции партии "Слуга народа", по меньшей мере с опровержением сказанного и извинением перед обществом. Выступление представителя власти от имени власти (с предложением - ред.) договариваться с террористами - это государственная измена. Его должна взять под стражу СБУ , а перед этим снять неприкосновенность Верховная Рада. Надеюсь, в "Слуге народа" помнят, что они не слуги Кремля, и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта", - отметила нардеп.

При этом реакцию Федины она назвала "мыслями миллионов".

"Она имеет право на это мнение. Совет президента идти в армию тем людям, которые защищали нас всех, и его в том числе, это абсурд! И мне, девушке, которая в 18 лет добровольцем отправилась на фронт, защищая нашу страну, очень странно слышать такие слова от человека, который четыре раза уклонялся от повесток в армию. Я вижу, что такое отношение защитников становится идеологией власти. Власть должна четко понять: с нами так нельзя, ни с ветеранами, ни с гражданским обществом, ни с волонтерами", - резюмировали Зинкевич.

Напомним, 26 октября Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс. В "Слуге народа" заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой расследовать высказывания депутатки Федины.