В "Слуге народа" работают над концепцией императивного мандата и отзыва мажоритарщиков избирателями

Арахамия напомнил, что в партийной программе "СН" был обещан отзыв нардепа.

В "Слуге народа" работают над концепцией императивного мандата и отзыва мажоритарщиков избирателями
Давид Арахамия
Фото: Анна Стешенко

В партии "Слуга народа" работают над концепцией императивного мандата и отзыва депутатов-мажоритарщиков избирателями.

Об этом в комментарии LB.ua заявил глава фракции Давид Арахамия.

"Подготовка законопроекта по императивному мандату - на стадии рабочей группы. Было первое заседание и потом мы не собиралась... Есть концепция, что в нашей партийной программе был обещан отзыв народного депутата. Это правильный инструмент", - рассказал он.

Арахамия добавил, что депутаты-мажоритарщики "озвучивают справедливую логику о том, что их избирают люди на округе".

"Говорят: люди голосовали лично за меня. И поэтому не может партия взять и как бы проигнорировать мнение избирателей округа (забрать мандат депутата, - ред.). Поэтому правильно прописать такую процедуру, когда сами избиратели этого округа смогут отозвать мажоритарщика, если к нему не будет недоверие людей. То есть, чтобы было какое-то количество подписей, которые собирают избиратели, инициируют процедуру отзыва такого народного депутата и перевыборы. Это будет справедливый процесс", - считает глава президентской фракции.

По его прогнозам, "было бы хорошо, чтобы до нового года мы уже определились с концепцией и основными положениями этого закона".

Напомним, первая попытка "Слуги народа" закрепить законодательную норму об императивном мандате и возможности лишения депутатов полномочий по решению партии провалилась из-за несогласия мажоритарщиков.

Императивный мандат предусматривает запрет на выход из фракции, если депутат был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию. При императивном мандате предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований.

Накануне депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции (норма об "императивном мандате") и призвал руководство фракции отказаться от намерений "протолкнуть эту норму тайком".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - КорниенкоШевченко не лишат мандата, но во фракции ему рекомендовали не общаться с росСМИ, - Корниенко
16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей
Коломойский может быть причастен к покупке депутатского мандата в Австрии, -DWКоломойский может быть причастен к покупке депутатского мандата в Австрии, -DW
В Словакии депутат лишился мандата из-за расизмаВ Словакии депутат лишился мандата из-за расизма
Зеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулыЗеленский внес законопроект о лишении мандата за кнопкодавство и прогулы
Сотрудники Офиса президента второй месяц работают без зарплатыСотрудники Офиса президента второй месяц работают без зарплаты
Вакарчук не намерен отказываться от мандата после прохождения его партии в РадуВакарчук не намерен отказываться от мандата после прохождения его партии в Раду
Колесников на встрече с избирателями: "Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное"Колесников на встрече с избирателями: "Себе засунь его, знаешь куда, чучело огородное"
ЦИК по решению суда зарегистрировала еще двух кандидатов-мажоритарщиковЦИК по решению суда зарегистрировала еще двух кандидатов-мажоритарщиков
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Последние новости
Подгружаем последние новости