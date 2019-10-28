В киевском суде подрались противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Ватутина

Позже всех эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Шестой апелляционный административный суд Киева рассматривает апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве .

Об этом сообщает "The INSIDER".

Решение дать этим проспектам имена Бандеры и Шухевича горсовет принял 2016 и 2017 соответственно. Позже две общественные организации "Еврейская правозащитная группа" и "Ветераны труда - дети войны" подали иск и через окружной административный суд Киева добились отмены решений горсовета.

На заседании 28 октября представители общественных организаций выразили недоверие составу суда. Коллегия дала им время на выражение недоверия в письменном виде.

В начале заседания между присутствующими произошла потасовка, и в заседании был объявлен перерыв. А по состоянию на 13:10 всех присутствующих эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Напомним, в конце июня Окружной админсуд отменил переименование проспектов Ватутина и Московского, руководствуясь "общественным интересом".