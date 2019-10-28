"Слуга народа" проведёт съезд 9 или 10 ноября для избрания нового главы партии

Повестка дня съезда ещё формируется.

"Слуга народа" проведёт съезд 9 или 10 ноября для избрания нового главы партии
Фото: Макс Требухов

Президентская партия "Слуга народа" проведёт съезд парии 9 или 10 ноября.

Об этом на брифинге после согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

"Если я не ошибаюсь, съезд партии состоится 9 или 10 числа", - сказал он.

Разумков отметил, что повестка дня съезда ещё формируется.

"В том числе будет рассматриваться вопрос главы избрания нового партии. А также выборов в ОТГ (объединенные территориальные громады", - добавил он.

Как сообщалось, в конце мая Разумков возглавил партию "Слуга народа". 1 октября он заявил о намерении сложить полномочия главы фракции. По его словам, сейчас партии необходим новый лидер, который будет отвечать за партийное строительство и подготовку к местным выборам.

Напомним, сегодня, 28 октября, "Слуга народа" проведёт заседание фракции "в строгой конфиденциальности" из-за скандала с возможным подкупом депутатов.

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