Зеленский: любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет

Президент назвал разведение сил шагом по этому пути.

Президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском необходимо для попытки решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

Об этом он сказал в Золотом, общаясь с представителями "Нацкорпуса".

Президент рассказал, что приехал в Золотое после рассказов о катастрофической ситуации в этом населенном пункте.

"Видел заявления разных людей, как вы говорите, из вашего окружения, что нет у людей здесь, что есть, нет хлеба, что постоянно стреляют и все люди против разведения. Я приехал, увидел хлеб, есть, что кушать, что постоянно не стреляют на участке разведения. Увидел, что люди хотят разведения", - сказал Зеленский.

Президент считает, что этот путь надо хотя бы попробовать.

"Мы можем и не решить всю эту историю, може быть. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но [там] не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом РоSSии Владимиром Путиным. "А разведение - условие Минска, при котором у меня есть возможность вообще с ними говорить", - сказал Зеленский.

Замечание о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика станет сильнее, Зеленский отверг.

"Экономика любой страны - две вещи: рабочие места и инвестиции. Страна, в которой война, - инвестиции ноль. Страна, в которой война, рабочие месте никогда не прибавляются, а только уменьшаются. Знаешь, иногда лучше заморозить какое-то движение, чтобы вырасти, как Южная Корея. Чтобы показать экономика. Пока стреляют - экономики не будет", - сказал президент.

Напомним, что во время пресс-конференции 10 октября Зеленский не исключил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.

Согласно опросам социологической группы "Рейтинг", заморозка конфликта является среди украинцев самым популярным вариантом решения проблемы на Донбассе.