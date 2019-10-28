Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах

"Андрюха может написать: парни, вас не имел в виду. Но вы тоже запишите: я не говорил на него х**ло".

Президент Владимир Зеленский считает, что глава его Офиса Андрей Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах "Нет капитуляции".

Об этом он сказал в Золотом, общаясь с представителями "Нацкорпуса".

"Он перепечатал пост. Конечно, вы не причем, вы не за бабки (я всегда верю по-человечески). Я думаю, вы и тут не за бабки, а по внутреннему убеждению. Был пост - вы приняли на себя. Наверное, его ошибка в том, что он перепечатал в таком виде, не подумав. Но вы же понимаете, что кто-то там был за финансы. Он не на вас говорил. Согласен, в таких вещах нужно аккуратно, потому что люди принимают на свой счет", - сказал Зеленский.

На комментарий собеседника, что Богдан таким способом очернил участников протеста перед русскими, президент ответил, что участники протеста и его очернили.

"А когда, парни, вы стояли на площади, куда вы вышли не за деньги, а среди вас (я же могу обобщить) стояли с плакатами меня - геть или я х**ло. Я к чему, и это смотрели русские, и это тоже позор. Мы все совершаем ошибки", - сказал Зеленский.

Собеседник ответил, что ему лично был неприятен такой пост главы Офиса президента, на что Зеленский сказал: "А мне знаешь, как было неприятно? А то что это было не у вас в руках или не вы кричали - а какая сейчас разница?"

"Я согласен по Андрюхе, может написать: парни, вас не имел в виду. Но тогда вы тоже запишите видео: я не говорил на него х**ло", - сказал он.