В оккупированном Донецке взорвали вышку связи местного мобильного оператора

В сети появилось видео взрыва.

В оккупированном Донецке взорвали вышку связи местного мобильного оператора
Фото: itc.ua

В оккупированном Донецке взорвали вышку связи местного мобильного оператора "Феникс". Об этом пишут СМИ боевиков, передает РБК-Украина.

Сообщается, что вышка была взорвана в Пролетарском районе Донецка около 10 часов утра в воскресенье.

"По нашей информации, в результате диверсии (взрыва) в Пролетарском районе Донецка повреждена вышка связи оператора "Феникс", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Так называемое "министерство связи "ДНР" предупредило жителей Донецка, что у абонентов возможны перебои мобильной связи.

Позже видео взрыва появилось на YouTube. На нем видно, как оборудование взлетает на воздух. После этого в кадре появляется лист бумаги, который держит рука в черной перчатке.

"Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам на подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи", - написано на листе.

Отметим, на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" работают операторы два нелегальные оператора "Феникс" и "Лугаком". Они работают на технике украинских мобильных операторов, которые покинули оккупированную территорию Донбасса

Напомним, в начале сентября в оккупированном Донецке произошёл взрыв на шахте Скочинского.

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