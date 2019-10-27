Помощник Зеленского признал ошибкой переговоры с Джулиани

Помощник президента Андрей Ермак признал, что Украине стоило держаться в стороне от неофициальных посланников Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

Издание напоминает, что из недавних показаний дипломата Уильяма Тейлора в Конгрессе стало известно, что 29 мая Трамп пообещал Зеленскому встречу в Белом доме, но не назначил дату.

За несколько дней до телефонного разговора между лидерами США и Украины 25 июля американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд и спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер дали понять: дата встречи зависит от того, сможет ли Зеленский убедить Трампа в том, что он даст ход ряду вопросов, представляющих политический интерес для президента США .

После этого Зеленский с советниками начали думать, как выйти из столь затруднительного положения. "Украинцы спрашивали нас: "Есть ли человек, с которым можно вести разговор в США ?" Они искали волшебное решение, человека, который сможет все решить", - цитирует издание одного из западных дипломатов в Киеве .

Из тех же показаний Тейлора стало известно, что в последнее время у США было "два канала разработки и внедрения политики, один традиционный и один крайне нестандартный". В этот неофициальный канал, кроме Сондленда и Волкера, входили также министр энергетики США Рик Перри и адвокат Трампа Руди Джулиани.

"Мы старались не расстраивать Трампа, хотя знали, что не сможем ответить на все его вопросы так, чтобы удовлетворить все стороны", - сказал Ермак.

Поэтому в начале августа он решил встретиться в Мадриде с Джулиани. "Зачем полагаться на спекуляции и разговоры через вторые руки", - пояснил он мотивацию Офиса президента.

Однако встреча лишь усложнила ситуацию. Джулиани решил, что Украина согласилась расследовать действия семьи Джо Байдена и вмешательство в выборы 2016 года. При этом Ермак был уверен, что сделал только общие заверения в том, что новая власть намерена бороться с коррупцией.

На вопрос, не считает ли он ошибкой встречу с Джулиани, Ермак ответил: "Люди хотели принести президенту хорошие новости: "Я встретился с Джулиани, я все решил"... Нам стоило держаться подальше".