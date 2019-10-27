В Конгрессе заслушали показания девятого свидетеля по делу об импичменте Трампа

Филипп Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, в том числе с Украиной.

И.о. помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филипп Рикер дал показания комитетам Палаты представителей США в рамках расследования возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом в субботу сообщает Reuters.

Рикер был назначен на должность 18 марта. Он контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, в том числе с Украиной.

По данным издания, в Конгрессе Рикер заявил, что ему ничего не было известно о причине задержки Трампом военной помощи Украине, потому что он передал вопросы отношений с Украиной в ведение бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, главы дипмиссии США в Киеве Уильяма Тейлора, посла США в ЕС Гордона Сондленда и заместителя помощника государственного секретаря Джорджа Кента.

Источники издания отмечают, что Рикер пытался добиться того, чтобы Госдепартамент активнее защищал бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

54-летний Рикер – карьерный дипломат, ранее работавший в Украине. Он стал девятым свидетелем, который выступает с показаниями перед комитетами Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента.

Ранее глава дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе. По его словам, предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену.

По деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам РоSSии Фиону Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, а также представителей Белого дома и Госдепа Рассела Воута, Майкла Даффи и Ульриха Брехбули.

Напомним, в конце августа издание Politico сообщило, что президент Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией.