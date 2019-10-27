Американские СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади

Сообщения о его гибели появлялись и раньше, но в этот раз это может быть правда.

Американские СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади

Американские военные в субботу провели успешную военную операцию в сирийской провинции Идлиб, целью которой был главарь террористической операции ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Первым о гибели террориста сообщил Newsweek. Информация также подтверждается источниками других американских изданий, например, CNN.

СМИ сообщают, что в ходе рейда аль-Багдади подорвал себя поясом смертника. То же проделали две жены террориста, которые находились с ним. Официального подтверждения его гибели пока не было, так как для подтверждения личности погибшего нужно провести анализ ДНК и биометрическое тестирование.

При этом представитель Белого дома Хоган Гидли объявил, что утром в воскресенье (в 16:00 по киевскому времени) президент Дональд Трамп сделает "важное заявление". По данным CNN, оно будет касаться внешней политики.

Место, в котором нашли аль-Багдади, после этого уничтожили ударом с воздуха, чтобы оно не превратилось в место поклонения террористу.

Аль-Багдади скрывается вот уже пять лет. Его не видели с тех пор, как в 2014 году он выступил в мечети иракского города Мосул, чтобы объявить самопровозглашенный "халифат" в Сирии и Ираке. С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что он ранен или даже убит.

Однако в апреле 2019 года аль-Багдади - вполне здоровый и дееспособный - появился в пропагандистском видео ИГИЛ. Обозреватели заявили, что цель этого видео - показать, что главарь организации жив и на свободе, несмотря на разгром в Сирии и Ираке.

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