Президент Чили попросил правительство уйти в отставку из-за протестов

Пиньера намерен отменить чрезвычайное положение.

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне протестов.

Об этом он сказал в ходе обращения, опубликованного в Twitter.

"Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет", - сказал он.

Кроме того, президент Чили "намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья".

Напомним, в Чили 25 октября на очередную акцию протеста вышли более миллиона человек. Эта демонстрация стала самой массовой в истории страны.

В течение последней недели участники митингов выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования.

В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи. В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились.

Во время беспорядков были убиты по меньшей мере 19 человек. По данным местных правозащитников, 585 человек получили ранения, еще 2840 были арестованы. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения.

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