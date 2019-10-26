Координатор "КрымSOS" Тамила Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму

Она баллотировалась в Раду по списку "Голоса".

?Координатор "КрымSOS" Тамила Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму
Тамила Ташева
Фото: facebook/Тамила Ташева

Президент Владимир Зеленский 25 октября назначил координатора "КрымSOS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в распоряжении №357/2019-рп.

Ташева родилась в 1985 году в Самарканде в семье выселенных крымских татар. Семья вернулась в Крым в Симферополь в 1991 году. После окончания школы поступила в Таврический национальный университет на специальность "Арабская филология". В 2007 году она переехала в Киев. Работала в сфере политконсалтинга и музыкального продюсирования. Организовывала крымскотатарские музыкальные фестивали - в том числе "Крымскую сцену" на "Країні мрій".

В 2014 году после аннексии Крыма Тамила вместе с единомышленниками создала общественную организацию "Крым SOS", миссия которой - помощь переселенцам и мониторинг нарушений прав человека на оккупированных территориях.

В 2019 году Ташева баллотировалась в Верховную Раду по списку партии "Голос" на 26-м месте, которое оказалось непроходным.

Напомним, что постпредом Зеленского в Крыму с июня является Антон Кориневич, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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