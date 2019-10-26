Заммэра Днепра арестовали на 60 суток

Сумма залога составляет более 600 тысяч гривен.

Заммэра Днепра арестовали на 60 суток
Михаил Лысенко

Заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Днепропетровской области Александра Сараева, передает Радио Свобода.

По ее словам, меру пресечения подозреваемому в пятницу вечером избрал Дзержинский районный суд Кривого Рога. Сумма залога состовляет более 600 тысяч гривен.

На момент публикации новости у прокуратуры не было информации о внесении залога.

Напомним, заммэра Днепра Михаила Лысенко задержали 25 октября в аэропорту Харькова, когда он вернулся из Стамбула. Лысенко был объявлен в розыск по делу о присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

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