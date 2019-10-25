В Беларуси объявили третий в этом году смертный приговор

48-летний мужчина признан виновным в убийстве 8-месячной девочки.

В Беларуси объявили третий в этом году смертный приговор
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

В Беларуси Брестский областной суд 25 октября объявил приговор по делу об убийстве в прошлом году 8-месячной девочки.

Суд признал 48-летнего Виктора Сяргелю и его знакомую, 26-летнюю Наталью Колб виновными в убийстве дочери последней.

Мужчину приговорили к смертной казни, женщину - к 25 годам колонии общего режима (максимальное для женщин наказание), передает Радио Свобода.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Процесс был закрытым. Приговор полностью совпал с тем, что просила прокуратура.

Сяргель - третий белорус, приговоренный к смертной казни в этом году. По данным следствия, он вместе со своей знакомой вечером 27 октября 2018 распивал спиртные напитки, нанеся многочисленные травмы малолетней девочке, которые стали для нее смертельными.

Ранее в 2019 смертный приговор был вынесен 50-летнему Виктору Павлову, обвиненному в убийстве двух пожилых женщин. Такое же наказание понес 36-летний Александр Осипович, которого признали виновным в убийстве двух девушек в прошлом году.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
527 тысяч украинцев в 2018 году получили разрешение на проживание в ЕС527 тысяч украинцев в 2018 году получили разрешение на проживание в ЕС
Зеленский рассчитывает, что реконструкция Бортнической станции аэрации начнется в 2020 годуЗеленский рассчитывает, что реконструкция Бортнической станции аэрации начнется в 2020 году
Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену Высшего совета правосудия ГречковскомуАпелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену Высшего совета правосудия Гречковскому
Боевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискациейБоевика "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией
"Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену""Суд" в "ЛНР" приговорил жительницу Луганской области к 14 годам заключения за "госизмену"
В 2020 году РоSSия будет полностью готова к наступательной операции против Украины, - ЧалыйВ 2020 году РоSSия будет полностью готова к наступательной операции против Украины, - Чалый
Обнародована мотивационная часть приговора нацгвардейца Маркива
В РоSSии 72-летнего уроженца Луганской области приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу УкраиныВ РоSSии 72-летнего уроженца Луганской области приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины
Суд отменил приговор осужденному на 3 года условно руководителю Автомайдана Кривого РогаСуд отменил приговор осужденному на 3 года условно руководителю Автомайдана Кривого Рога
Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"Суд приговорил к 9 годам тюрьмы трех боевиков "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости