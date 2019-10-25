Порошенко призывает поддержать обращение к саммиту НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

Большинство украинцев - за членство в НАТО.

Порошенко призывает поддержать обращение к саммиту НАТО о предоставлении Украине ПДЧ
Фото: eurosolidarity.org

Восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем - верная и безальтернативная стратегия, но она не изменит агрессивную природу соседней РоSSии, поэтому в безопасности мы можем себя чувствовать лишь став членом НАТО. Об этом заявил экс-президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"За пять лет мы сблизились ( с НАТО - ред.) как никогда. Об этом прогрессе единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И если это так, сказал я им в ответ, то пора предоставить Украине План действий относительно членства. Еще в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но его перспективу зафиксировали в финальной резолюции саммита. 11 лет назад нам говорили, что для ПДЧ не время. Потому что у власти тогда не было консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев - за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя", - отметил Порошенко.

По его мнению, первоочередная обязанность президента - поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде - и кто во власти, и кто в оппозиции - поддержать наше предложение на следующей неделе.

В чем-чем, а в этом вопросе должны быть единственной украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизовом. Как это будет с ПДЧ, а впоследствии - и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", - резюмировал Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Владельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арестВладельца торгового комплекса, где Зеленский давал пресс-конференцию, отправили под домашний арест
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
Блок рекламы


Похожие новости
Министр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТОМинистр обороны заявил о перезапуске формата сотрудничества с НАТО
Московский суд заочно арестовал россиянина Гаврилова, попросившего политубежища в УкраинеМосковский суд заочно арестовал россиянина Гаврилова, попросившего политубежища в Украине
Генсек НАТО выступит в Верховной РадеГенсек НАТО выступит в Верховной Раде
В РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в УкраинеВ РоSSии назвали имя участника акций протеста, который попросил полиубежище в Украине
ГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на МальдивыГБР в суде получило доступ к материалам журналистов по делу о поездке Порошенко на Мальдивы
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Участник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежищаУчастник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежища
Глава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте ТрампаГлава посольства США в Украине даст показания по делу об импичменте Трампа
В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, - евродепутатВ ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, - евродепутат
Порошенко: история с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извинятьсяПорошенко: история с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться
Последние новости
Подгружаем последние новости