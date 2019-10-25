Кабмин назначил замминистра обороны Полищука

Ранее он был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда "Майдан иностранных дел".

Кабмин назначил замминистра обороны Полищука
Александр Полищук
Фото: mfaua.org

Кабинет министров назначил Александра Полищука на должность заместителя министра обороны Андрея Загороднюка.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании одобрил ряд важных решений. В частности, правительство назначило заместителем министра обороны Полищука Александра Николаевича", - говорится в сообщении.

Ранее Полищук был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда "Майдан иностранных дел".

Также Полищук - бывший замдиректора департамента военной политики и военного планирования Минобороны, позже был руководителем управления в Совете национальной безопасности и обороны.

Напомним, в начале октября министру обороны назначили двух заместителей - должности получили Алина Фролова и Алексей Марценюк.

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