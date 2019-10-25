РоSSия заявила о доставке 88-го "гумконвоя" в ОРДЛО "без задержек в пути"

В МЧС РФ утверждают, что на оккупированные территории доставили 600 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

Министерство чрезвычайных ситуаций РоSSии заявило об отправке на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщается на сайте МЧС РФ .

"88-я гуманитарная колонна МЧС РоSSии выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых - медикаменты и детские продуктовые наборы", - утверждают в роSSийском ведомстве.

Отмечается также, что "благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути".

Напомним, РоSSия незаконноо отправляет "гумконвои" на оккупированный Донбасс с 2014 года. Официальный Киев неоднократно заявлял, что роSSийский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют ни украинские пограничники и таможенники, ни представители МККК. Также было установлено, что РоSSия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

В декабре 2018 года отправка "гумконвоев" была приостановлена. В марте 2019 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявил, что РФ продолжит направлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, "исходя из реальных потребностей".