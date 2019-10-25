ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро

Экс-мэру Славянска должны выплатить 2600 евро за нематериальный ущерб и 1000 - за судебные расходы.

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить бывшей городской голове Славянска Нелле Штепе 3600 евро.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ .

"Суд постановил, что ответственное государство (Украина - ред.) должно заплатить заявителю в течение трех месяцев следующую сумму", - говорится в документе.

В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальный ущерб и 1000 евро - за судебные расходы.

ЕСПЧ определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека. Так, Штепа пожаловалась на нарушение п.3 ст.5 Конвенции - потому что ее предварительное заключение было длительным и по, ее мнению, неоправданным. Также она жаловалась на нарушение п.1 ст.6 Конвенции - о том, что что уголовное производство в отношении нее было необоснованно длительным.

Решение еще может быть обжаловано Украиной.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины - за содействие роSSийским боевикам весной 2014 года, проведении "референдума" о создании террористической организации "ДНР".

С 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания по делу Штепы. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.

Потом заседание должно было состояться 4 марта 2019 года, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, так как Штепа снова попала в больницу.

2 апреля Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвокаты. Причиной неявки обвиняемой на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре.

29 мая суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск, и .т.д.

22 октября 2019 года Суд Харькова провел заседание по делу Штепы после более чем 16-месячного перерыва.