Нардеп Яценко открестился от электронных площадок для оценщиков

Заявления, что он мог якобы предлагать деньги депутатам, Яценко назвал "собачьим бредом".

Нардеп Яценко открестился от электронных площадок для оценщиков
Фото: http://argumentua.com

Народный депутат Антон Яценко открестился от электронных площадок, которые зарабатывают на посреднических услугах для оценщиков имущества, которые с ним связывают.

Об этом он заявил в эфире Громадського.

Эти площадки выступают посредниками между оценщиком недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда. Четыре площадки связывают с депутатом Яценко, и якобы люди от него могли предлагать членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики $30 тыс. за неподдержание законопроекта, который эти площадки ликвидирует.

"У меня нет бизнеса, у меня нет никаких площадок, я народный депутат, мажоритарщик, и считаю, что все это - грязная провокация, направленная на то, чтобы дискредитировать меня, и плюс еще какие-то внутренние споры в правящей коалиции, но этого я не знаю", - сказал Яценко в ответ на эту информацию.

Заявления, что он мог якобы предлагать деньги депутатам, Яценко назвал "собачьим бредом". Депутат допускает, что эта дискредитация связана с тем, что он набрал много голосов на выборах, а в августе создал собственную партию.

Также он готов проголосовать за ликвидацию этих площадок, хотя пока профильный комитет Рады не внес ни одного законопроекта на рассмотрение в сессионный зал.

"Лично я никогда не скрывал и всегда выступал, чтобы все сервисы государственные финансировались государством в независимости от сферы деятельности. Это должно быть бесплатным для граждан, для предпринимателей. Посмотрим, что внесет комитет", - сказал Яценко.

На уточняющий вопрос, готов ли он поддержать в Раде законопроекты, которые ликвидируют площадки, якобы связанные с ним, депутат ответил: "Конечно же".

18 октября на заседании комитета депутаты не поддержали законопроект №2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Документ зарегистрировали в парламенте 4 сентября, его авторами стали 31 депутат от фракций "Голос" и "Слуга народа". Позже депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Facebook, что Офис президента хочет, чтобы все депутаты партии в налоговом комитете Рады прошли детектор лжи из-за якобы получения взятки.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены финкомитета Рады должны пройти проверку на детекторе лжи.

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