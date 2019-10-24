Нардеп Яценко открестился от электронных площадок для оценщиков
Заявления, что он мог якобы предлагать деньги депутатам, Яценко назвал "собачьим бредом".
Народный депутат Антон Яценко открестился от электронных площадок, которые зарабатывают на посреднических услугах для оценщиков имущества, которые с ним связывают.
Об этом он заявил в эфире Громадського.
Эти площадки выступают посредниками между оценщиком недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда. Четыре площадки связывают с депутатом Яценко, и якобы люди от него могли предлагать членам комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики $30 тыс. за неподдержание законопроекта, который эти площадки ликвидирует.
"У меня нет бизнеса, у меня нет никаких площадок, я народный депутат, мажоритарщик, и считаю, что все это - грязная провокация, направленная на то, чтобы дискредитировать меня, и плюс еще какие-то внутренние споры в правящей коалиции, но этого я не знаю", - сказал Яценко в ответ на эту информацию.
Заявления, что он мог якобы предлагать деньги депутатам, Яценко назвал "собачьим бредом". Депутат допускает, что эта дискредитация связана с тем, что он набрал много голосов на выборах, а в августе создал собственную партию.
Также он готов проголосовать за ликвидацию этих площадок, хотя пока профильный комитет Рады не внес ни одного законопроекта на рассмотрение в сессионный зал.
"Лично я никогда не скрывал и всегда выступал, чтобы все сервисы государственные финансировались государством в независимости от сферы деятельности. Это должно быть бесплатным для граждан, для предпринимателей. Посмотрим, что внесет комитет", - сказал Яценко.
На уточняющий вопрос, готов ли он поддержать в Раде законопроекты, которые ликвидируют площадки, якобы связанные с ним, депутат ответил: "Конечно же".
18 октября на заседании комитета депутаты не поддержали законопроект №2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Документ зарегистрировали в парламенте 4 сентября, его авторами стали 31 депутат от фракций "Голос" и "Слуга народа". Позже депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Facebook, что Офис президента хочет, чтобы все депутаты партии в налоговом комитете Рады прошли детектор лжи из-за якобы получения взятки.
23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.
Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены финкомитета Рады должны пройти проверку на детекторе лжи.
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