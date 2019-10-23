Арахамия пообещал показать свидетеля в деле о взятках депутатам

Глава фракции "СН" убежден, что нардепы не брали взятки

Арахамия пообещал показать свидетеля в деле о взятках депутатам
Фото: Макс Левин

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия анонсировал на завтра, 24 октября, показания свидетеля, которому якобы известно о взятках в 30 тысяч долларов для народных депутатов.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам.

“Дубинский не мог брать (взятку, - ред.), потому что заранее озвучил свою позицию. Завтра на “1+1” я приведу свидетеля, который в эфире даст показания о 30 тысячах долларов”, - сказал глава фракции.

Арахамия отметил, что не знает в чьих интересах предлагали взятки.

“Я верю, что ни один наш депутат не взял взятку”, - отметил Арахамия.

Глава фракции не считает, что в партии наметился раскол. По его словам, все члены финансового комитета согласились пройти полиграф.

“Я, как руководитель фракции, услышал каждого и сказал: “Здесь уже назад никак не отмотаем”. У многих людей свое мнение. Микроклимат нарушен. Я предложил единственный инструмент, который вижу, - зафиксировать каждую версию и затем верифицировать с помощью полиграфа. Я на своем примере могу первым показать, что это не стыдно ходить на полиграф”, - сказал Арахамия.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла это дело для проверки изложенной в СМИ информации о том, что 11 депутатов якобы получили по 30 тыс. долларов за то, чтобы законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости был завален.

18 октября нардепы на заседании финансового комитета проголосовали "против" вынесения этого законопроекта на рассмотрение Рады.

Расследование ведется по ч.4 ст.368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Офис президента и лично президент Владимир Зеленский призвали членов комитета пройти детектор лжи. "Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - заявил Зеленский.

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