САП начала расследовать возможное получение взяток 11 депутатами от "Слуги народа"

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

САП начала расследовать возможное получение взяток 11 депутатами от "Слуги народа"
Фото: Прямий

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство относительно возможного взяточничества 11 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство относительно возможного совершения коррупционного преступления депутатами Рады. Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Напомним, в понедельник фракция "Слуга народа" проведёт заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов. Об этом сообщил депутат Виталий Безгин. Он назвал информацию о подкупе "спекуляциями" и отметил, что он бы "не доверял журналистам".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua рассказал, что группы влияния пытаются подкупить депутатов. Так, по его словам, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания. После этого депутат от "Слуги народа", замглавы финансового комитета Рады Александр Дубинский сообщил, что в Офисе президента требуют от всех представителей СН пройти детектор лжи.

Позже во фракции заявили, что еще не определились с проверкой парламентариев на "полиграфе", также сообщалось, что руководство фракции решило сначала провести переговоры.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
"Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта"Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта
ФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУФСБ принуждает крымчан собирать информацию о проукраинских жителях полуострова, - СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
С начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащихС начала суток на Донбассе ранены трое военнослужащих
ВВС начала писать Kyiv вместо KievВВС начала писать Kyiv вместо Kiev
Эрдоган принял роSSийскую делегацию с крымскими "депутатами"Эрдоган принял роSSийскую делегацию с крымскими "депутатами"
Количество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - ДубилетКоличество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет
"Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита"Нормандская четверка" начала согласование новой даты саммита
Луценко: У нас нет и не может быть юрисдикции расследовать действия американских политиковЛуценко: У нас нет и не может быть юрисдикции расследовать действия американских политиков
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Скалецкая о конфликте в Минздраве: не я эту война начала, но я ее завершуСкалецкая о конфликте в Минздраве: не я эту война начала, но я ее завершу
С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один раненС начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один ранен
Последние новости
Подгружаем последние новости