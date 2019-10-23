Глава Калмыкии назначил экс-КВНщика своим пострпредом при президенте РФ

Ранее мэром столицы Калмыкии был избран экс-глава "ДНР".

Глава Калмыкии назначил экс-КВНщика своим пострпредом при президенте РФ
Фото: instagram.com/batukhasikov

Глава Республики Калмыкия (РоSSийская Федерация) Бату Хасиков назначил экс-капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева постоянным представителем главы Калмыкии при президенте РоSSии и заместителем председателя правительства Калмыкии.

Об этом Хасиков написал в своем Instagram.

Хасиков отметил, что 37-летний Тарбаев - состоявшийся общественный деятель и один из наиболее известных калмыков.

"Когда-то мы с Сангаджи сказали друг другу, что, кем бы мы ни были, какими бы статусами ни обладали, мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии", - написал Хасиков.

Он характеризовал Тарбаева как успешного предпринимателя, реализовавшего множество крупных проектов.

"Ему по силам задачи любой сложности", - добавил Хасиков.

Напомним, в конце сентября в столице Калмыкии Элисте депутаты городского собрания бывшего главаря "ДНР" Дмитрия Трапезникова новым главой администрации.

В связи с этим в городе прошли акции протеста. Протестующие обратились к Трапезникову на украинском языке, заявив, что он уничтожал украинский язык на Донбассе, а тепер приехал уничтожать калмыцкий.



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