В ГПУ создали департамент по преступлениям в условиях вооруженного конфликта

Рябошапка подписал указ 21 октября.

В ГПУ создали департамент по преступлениям в условиях вооруженного конфликта
Фото: segodnya.ua

В Генеральной прокуратуре Украины создан департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Указ о создании департамента генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал 21 октября.

В департамент будет входить два управления (по два отдела в каждом управлении).

"Деятельность департамента будет сосредоточена на надзоре по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГПУ создали департамент по делам Майдана.

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