Госгеокадастр уволил руководителей управлений в Одесской и Закарпатской областях, - Гончарук

Руководитель управления в Киевской области отстранена от должности.

Госгеокадастр уволил руководителей управлений в Одесской и Закарпатской областях, - Гончарук
Фото: Lb.ua

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра уволила руководителей главных управлений службы в Одесской и Закарпатской областях. Руководитель главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько отстранена от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Продолжаем избавляться от токсичных людей в госорганах! Госгеокадастр в Киевской области - это клондайк для схематозников и всех нечестных чиновников. На эту область приходит больше всего жалоб от граждан о неправомерных действиях со стороны руководства", - написал премьер на своей странице в фейсбуке.

По его словам, по состоянию на текущий момент отстранены уже 12 руководителей областных управлений Госслужбы геодезии. Еще в двух областях - Одесской и Закарпатской - руководителей главных управлений уволили.

"Это те области, по которым уже работают правоохранительные органы. Виновные понесут ответственность перед законом", - добавил Гончарук.

"В ближайшее время на конкурсе выберем честных и эффективных менеджеров как в центральное управление Госкадастра, так и в его региональные ячейки", - пообещал премьер-министр.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Госгеокадастре.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
За полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активисткаЗа полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активистка
Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителейЗеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей
Блок рекламы


Похожие новости
Гончарук обсудил с премьером Польши автомобильные грузовые перевозкиГончарук обсудил с премьером Польши автомобильные грузовые перевозки
Гончарук попросил не связывать юмор "Квартала" с позицией ЗеленскогоГончарук попросил не связывать юмор "Квартала" с позицией Зеленского
ГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела МайданаГПУ уволила троих прокуроров, расследовавших дела Майдана
ЦИК назначил первые выборы в шести ОТГ в четырех областях на 29 декабряЦИК назначил первые выборы в шести ОТГ в четырех областях на 29 декабря
Зеленский произвел в генералы и уволил начальника Управления госохраныЗеленский произвел в генералы и уволил начальника Управления госохраны
Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на МайданеГончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане
Кличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на МайданеКличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Премьер Гончарук и министр Коляда пришли на ветеранскую вечеринку с группой "Сокира Перуна"Премьер Гончарук и министр Коляда пришли на ветеранскую вечеринку с группой "Сокира Перуна"
Кабмин уволил назначенного при Супрун госсекретаря МинздраваКабмин уволил назначенного при Супрун госсекретаря Минздрава
Группа министров на следующей неделе посетит США для переговоров с МВФ, - ГончарукГруппа министров на следующей неделе посетит США для переговоров с МВФ, - Гончарук
Последние новости
Подгружаем последние новости