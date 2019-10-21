Международная ассоциация воздушного транспорта официально изменила написание Kiev на Kyiv

Онлайн-кампания #CorrectUA проводится с октября 2018.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины как Kyiv.

Об этом сообщается на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.

"Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv. Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике!", - говорится в сообщении.

Вітаємо з Міжнародним днем авіадиспетчера!

Дякуємо всім аеропортам та авіаперевізникам за #KyivNotKiev!

Особливо вдячні @IATA за ухвалення рішення використовувати коректну назву ?? столиці як #Kyiv.

Це важливий крок, що поклав край використанню «Kiev” в міжнародній практиці! pic.twitter.com/lRv2d3VuSh

— #CorrectUA ?? (@CorrectUA) October 20, 2019

Также МИД выразил благодарность всем, кто принял участие в кампании #KyivnotKiev.

Напомним, ранее в октябре The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv.

Также на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

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