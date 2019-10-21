Международная ассоциация воздушного транспорта официально изменила написание Kiev на Kyiv
Онлайн-кампания #CorrectUA проводится с октября 2018.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально начала писать название столицы Украины как Kyiv.
Об этом сообщается на официальной странице кампании МИД #CorrectUA в Twitter.
"Особенно благодарны IATA за принятие решения использовать корректное название столицы как #Kyiv. Это важный шаг, положивший конец использованию "Kiev" в международной практике!", - говорится в сообщении.
Вітаємо з Міжнародним днем авіадиспетчера!
Дякуємо всім аеропортам та авіаперевізникам за #KyivNotKiev!
Особливо вдячні @IATA за ухвалення рішення використовувати коректну назву ?? столиці як #Kyiv.
Также МИД выразил благодарность всем, кто принял участие в кампании #KyivnotKiev.
Напомним, ранее в октябре The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv.
Также на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.
Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.