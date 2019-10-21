Шутки "Квартала" о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - Милованов

Министр экономики прокомментировал шутку о сгоревшем доме экс-главы НБУ.

Шутки "Квартала" о Гонтаревой будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, - Милованов
Фото: Макс Требухов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал музыкальный номер студии "Квартал 95", посвященный пожару в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

По его мнению, такие шутки отрицательно влияют на инвестиционный климат в Украине и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Об этом министр написал на своей странице в фейсбуке.

"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня", - пояснил Милованов.

"В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку. Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - добавил министр.

Напомним, накануне в сети появилось свежее видео "Квартала-95", в котором Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала". На YouTube видео почти сразу же собрало 10 тысяч дизлайков.

Министр культуры Владимир Бородянский в своём Фейсбуке принёс извинения Гонтаревой за участие хора, который финансируется преимущественно за счёт государства.

Олигарх Игорь Коломойский, которого также упоминали в песне, заявил, что что пока не смотрел номер, но, по его словам, ему "очень понравилась" фраза о том, что "хата сгорела от стыда", а еще больше - о том, что "Валерия думает на Валерича". Журналисты спросили, не считает ли Коломойский такой номер насмешкой, бизнесмен ответил, что нет.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ она получила место в Лондонской школе экономики. В конце августа 2019 года она попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева. Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

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