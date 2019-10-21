Госдеп закончил расследование "почтового дела" Хиллари Клинтон

Ее вины не выявили.

Госдеп закончил расследование "почтового дела" Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
Фото: hillaryclinton.com

Расследование Государственного департамента США по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки, когда она была государственным секретарем, не обнаружило никаких доказательств умышленного обращения с секретной информацией. Об этом пишет Associated Press.

Результаты расследования были обнародованы в пятницу, 18 октября, офисом республиканского сенатора Чака Грассли.

"В ходе расследования были установлены нарушения со стороны действующих 38 сотрудников ведомства, которые могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Расследование, начатое более трех лет назад, установило 91 случай отправки секретной информации в личную электронную почту Клинтон.

Хотя нарушения были обнаружены, в докладе говорится, что следователи не выявили никаких убедительных доказательств "систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией".

Однако в документе говорится, что использование Клинтон личной электронной почты повысило уязвимость такой информации.

Сообщается, что в ходе расследования были изучены 33 тыс. писем.

Скандал в связи с электронной почтой Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личной учетной записи электронной почты.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке. Однако в дальнейшем он заявил, что не хочет проводить расследование касательно Клинтон.

Напомним, ранее сенаторы Конгресса США потребовали расследовать связь Клинтон с Украиной.

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