Госдеп закончил расследование "почтового дела" Хиллари Клинтон
Ее вины не выявили.
Расследование Государственного департамента США по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки, когда она была государственным секретарем, не обнаружило никаких доказательств умышленного обращения с секретной информацией. Об этом пишет Associated Press.
Результаты расследования были обнародованы в пятницу, 18 октября, офисом республиканского сенатора Чака Грассли.
"В ходе расследования были установлены нарушения со стороны действующих 38 сотрудников ведомства, которые могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.
Расследование, начатое более трех лет назад, установило 91 случай отправки секретной информации в личную электронную почту Клинтон.
Хотя нарушения были обнаружены, в докладе говорится, что следователи не выявили никаких убедительных доказательств "систематического и преднамеренного неправильного обращения с секретной информацией".
Однако в документе говорится, что использование Клинтон личной электронной почты повысило уязвимость такой информации.
Сообщается, что в ходе расследования были изучены 33 тыс. писем.
Скандал в связи с электронной почтой Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личной учетной записи электронной почты.
В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке. Однако в дальнейшем он заявил, что не хочет проводить расследование касательно Клинтон.
Напомним, ранее сенаторы Конгресса США потребовали расследовать связь Клинтон с Украиной.
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