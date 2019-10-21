Кабмин сделал Дубилета куратором Государственной службой статистики

"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд гривен".

Кабмин сделал Дубилета куратором Государственной службой статистики
Дмитрий Дубилет
Фото: Макс Левин

Кабмин сделал министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета куратором Государственной службой статистики. Об этом в воскресенье он сообщил на своей странице в Facebook по итогам заседания Кабмина.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата", - написал Дубилет.

По словам министра, решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (ключевые показатели эффективности, - ред.) для всех ключевых органов власти".

Он отметил, что для этого, в частности, будут использовать базу Госкомстата.

"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - добавил Дубилет.

В конце сентября Дмитрий Дубилет сообщал, что бюджет переписи населения Украины составляет 5 миллиардов гривен. Он также предположил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев с помощью объединения 6-7 разных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Напомним, Дубилет-младший - сын бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Он работал IT-директором и заместителем главы правления Приватбанка в период, когда тот принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову - с 10 мая 2011 года по 20 декабря 2016 года.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Кличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на МайданеКличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрикКабмин встретится с табачными компаниями из-за угрозы закрытия фабрик
Кабмин утвердил трехлетнюю программу развития КарпатКабмин утвердил трехлетнюю программу развития Карпат
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 летКабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин внес в Раду законопроект о легализации азартных игрКабмин внес в Раду законопроект о легализации азартных игр
Кабмин назначил временного руководителя Одесского морпортаКабмин назначил временного руководителя Одесского морпорта
Кабмин собрался реформировать ГосспецсвязиКабмин собрался реформировать Госспецсвязи
Кабмин уволил назначенного при Супрун госсекретаря МинздраваКабмин уволил назначенного при Супрун госсекретаря Минздрава
Пациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарствПациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардепКабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин выделил 70 млн грн для Центров предоставления административных услугКабмин выделил 70 млн грн для Центров предоставления административных услуг
Последние новости
Подгружаем последние новости