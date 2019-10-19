Кабмин внес в Раду законопроект о легализации азартных игр

Поступления от казино и игорных залов могут достичь 5 млрд гривен.

Кабмин внес в Раду законопроект о легализации азартных игр

Кабинет министров 17 октября внес в Верховную Раду законопроект №2285 о государственном регулировании сферы организации и проведения азартных игр.

Об этом говорится на сайте правительства.

Правительство предполагает, что запрет игорного бизнеса не был эффективным и только привел к тенизации этой деятельности. В результате владельцы игорных заведений получают сверхприбыли, а государство - ничего. Кабмин рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет до 5 млрд гривен, но это зависит от окончательной редакции законопроекта, который примут в Верховной Раде.

Принятие законопроекта также призвано урегвлировать проблему распространения нелегального игорного бизнеса, ограничит распространение игромании.

Законопроект предусматривает:

  • ограничение количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования;
  • размещение игорных заведений только в гостиницах (класса 3-5 звезды - для залов игровых автоматов и класса 5 звезд - для казино);
  • обязательную верификацию игроков при приеме ставок / выплате выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется налоговой службой;
  • обязательную сертификацию игрового оборудования по международным стандартами;
  • усиление финансовой и уголовной ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии;
  • обязательность целевого направления платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года. В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабинетом Министров законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что нужно официально разрешить деятельность казино в элитных заведениях с ограниченным доступом. По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, недоплаченные в бюджет налоги с игорного бизнеса составляют не меньше $300 млн.

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