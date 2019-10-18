Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората при ОП

Иван Апаршин победил в конкурсном отборе на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Апаршин набрал 20,04 балла. Вторым стал кандидат Андрей Чернявский с 16,5 баллами.

После объявления результатов конкурса Апаршин должен быть официально назначен на эту должность.

Напомним, Апаршин консультировал Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время выборов. После выборов он стал советником президента.

В 2005 - 2007 годах Апаршин возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны. В 2010-2011 годах был начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабинета министров, а в 2011-2014 годах замдиректора департамента профессиональной экспертизы, начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина.