Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората при ОП

Военный советник Зеленского набрал 20,04 балла.

Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората при ОП
Иван Апаршин
Фото: Макс Левин

Иван Апаршин победил в конкурсном отборе на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Апаршин набрал 20,04 балла. Вторым стал кандидат Андрей Чернявский с 16,5 баллами.

После объявления результатов конкурса Апаршин должен быть официально назначен на эту должность.

Напомним, Апаршин консультировал Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время выборов. После выборов он стал советником президента.

В 2005 - 2007 годах Апаршин возглавлял департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны. В 2010-2011 годах был начальником управления оборонной политики и политики безопасности секретариата Кабинета министров, а в 2011-2014 годах замдиректора департамента профессиональной экспертизы, начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата Кабмина.

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