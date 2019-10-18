Суд оставил Пашинского под стражей

Сегодняшнее заседание было продолжением вчерашнего.

Суд оставил Пашинского под стражей
Фото: Макс Левин

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Сергея Пашинского. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда.

Заседание было продолжением вчерашнего, где стороны выясняли адрес Государственного бюро расследования. Этот факт важен ввиду того, к подсудности какого суда предстоит рассмотрение ходатайства о мере пресечения, в частности, Сергею Пашинскому.

По словам его адвоката Андрея Федура, несмотря на то, что адрес ГБР в реестре физических и юридических лиц значится как Грушевского 12/2, однако, это - здание правительства. Фактически ГБР (в том числе следователи) находятся в здании по адресу Петлюры 15. По словам Федура, ходатайство относительно Пашинского должно было рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева, а не в Печерском.

Прокурор настаивал на информации из реестра физических и юридических лиц.

Кроме того, защита просила поручительства для Пашинского, но сторона обвинения возражает против этого, ссылаясь на справку Государственной пограничной службы. Однако, адвокат ее не видел.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского до 4 декабря. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Генпрокурор Руслан Рябошапка допустил, что Пашинскому предъявят еще три подозрения.

Экс-нардеп Мустафа Найем сообщил, что уголовные дела по Пашинскому касаются фактов хищения средств в оборонной сфере. Кроме Пашинского, в них фигурирует бывший нардеп Иван Винник.

Следователи НАБУ расследуют исполнение государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт", незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и закупки по завышенным ценам бронемашин Oncilla польской компании Mista.

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