"Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта

Прекращение транзита становится все более реальным.

Фото: government.ru

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что новый транзитный контракт зависит от того, откажется ли Украина от победы в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщила пресс-служба роSSийского правительства по итогам встречи Миллера и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"До заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. А их достаточно много. И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда. Плюс те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против «Газпрома». Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей", - сказал Миллер на переговорах.

Второе условие для нового контракта - завершение процедуры анбанлдлинга (выделение функции оператора ГТС в отдельную компанию).

"Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство – Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы. На сегодняшний день до завершения этого процесса ещё достаточно далеко", - сказал Миллер.

По его словам, если до 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, "единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях".

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и РоSSия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

Следующий раунд газовых переговоров состоится 28 октября.

В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

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