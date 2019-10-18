Бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных средств на закупку лекарств

Это позволит закупить препараты для сотен тысяч тяжелобольных.

Бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных средств на закупку лекарств
архивное фото
Фото: politica-ua.com

Комитет по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 3,2 миллиарда, которых не хватало для закупок лекарств и медизделий на 2020 год.

Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам здоровья нации, народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

По ее словам, это позволит закупить за государственные средства препараты для сотен тысяч тяжелобольных людей.

Стефанишина отметила, что в проект госбюджета-2020 "по факту на здравоохранение заложили менее 3% ВВП".

Напомним, 9 октября пациентские организации устроили пикет у здания Кабинета министров из-за проблем с закупкой лекарств.

По данным организаций, сейчас заблокированы поставки по таким направлениям, как детский и взрослый диализы, взрослая онкология, семейная торсионная дистония, рассеянный склероз, нанизм (дети), ювенильный ревматоидный артрит, эндопротезы, тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови, донорство, диагностика ВИЧ, антиретровирусная терапия, сердечно-сосудистые заболевания, заместительная поддерживающая терапия.

В Минздраве не подписаны акты приема препаратов, графики поставки препаратов, отдельные дополнительные соглашения с международными организациями. Минздрав Украины не отвечает на текущие рабочие письма от международных организаций по закупкам лекарств, не заседает постоянная рабочая группа по вопросам профильного сопровождения государственных закупок. В связи с этим откладывается согласования номенклатуры на 2020 год, что уже скоро приведет к смещению всего закупочного процесса, а в результате это снова может привести к перерыву в обеспечении лекарствами.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Блок рекламы


Похожие новости
Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже землиАграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли
Решение о легализации медицинской марихуаны будет, но без спешки, - глава комитета здоровьяРешение о легализации медицинской марихуаны будет, но без спешки, - глава комитета здоровья
ГПУ возбудила три дела по факту хищения бюджетных средств в оборонной сфереГПУ возбудила три дела по факту хищения бюджетных средств в оборонной сфере
Законопроект о земле будет рассматриваться в Раде через несколько недель, - глава аграрного комитетаЗаконопроект о земле будет рассматриваться в Раде через несколько недель, - глава аграрного комитета
Пациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарствПациентские организации вышли к Кабмину на пикет из-за проблем с закупкой лекарств
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардепКабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам
Комитет Рады рекомендует принять законопроект об ограничении права граждан подавать жалобы в Большую палату Верховного СудаКомитет Рады рекомендует принять законопроект об ограничении права граждан подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда
Пациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организацииПациентская организация требует от Минздрава разблокировать закупку лекарств через международный организации
Пристайко согласовал с Зеленским около 20 новых пословПристайко согласовал с Зеленским около 20 новых послов
Последние новости
Подгружаем последние новости