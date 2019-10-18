О подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - Рябошапка

"Проект уведомления о подозрении сейчас лежит у меня на столе".

Президенту корпорации "Богдан", экс-замсекретарю СНБО Олегу Гладковскому, задержанному сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь", 18 октября сообщат о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе касающихся махинаций в оборонном комплексе.

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в эфире телеканала "1+1".

"Проект уведомления о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним завершается", - цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.

По словам генпрокурора, подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивого декларирования сведений (нарушение антикоррупционного законодательства), а также нарушение законодательства во время проведения тендерных закупок, а также использование служебного положения.

Он добавил, что в том числе в материалах дела есть информация по махинациям в "Укроборонпроме", которая была установлена в ходе журналистского расследования.

"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) в совершении этих преступлений", - подчеркнул Руслан Рябошапка.

Напомним, 17 октября фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

В знак протеста против задержания Гладковский объявил голодовку.