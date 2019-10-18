О подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - Рябошапка

"Проект уведомления о подозрении сейчас лежит у меня на столе".

О подозрении Гладковскому сообщат 18 октября, - Рябошапка
Фото: narodna-pravda.ua

Президенту корпорации "Богдан", экс-замсекретарю СНБО Олегу Гладковскому, задержанному сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь", 18 октября сообщат о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе касающихся махинаций в оборонном комплексе.

Об этом генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в эфире телеканала "1+1".

"Проект уведомления о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним завершается", - цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.

По словам генпрокурора, подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивого декларирования сведений (нарушение антикоррупционного законодательства), а также нарушение законодательства во время проведения тендерных закупок, а также использование служебного положения.

Он добавил, что в том числе в материалах дела есть информация по махинациям в "Укроборонпроме", которая была установлена в ходе журналистского расследования.

"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) в совершении этих преступлений", - подчеркнул Руслан Рябошапка.

Напомним, 17 октября фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

В знак протеста против задержания Гладковский объявил голодовку.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Блок рекламы


Похожие новости
Рябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину ДиденкоРябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину Диденко
Зеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку роSSийскому ТВЗеленский призвал участников акций 14 октября не создавать картинку роSSийскому ТВ
МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октябряМВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление накануне акций 14 октября
Ветераны АТО анонсировали марш в центре Киева 14 октябряВетераны АТО анонсировали марш в центре Киева 14 октября
Экс-нардепу Святашу сообщили о втором подозренииЭкс-нардепу Святашу сообщили о втором подозрении
Элладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октябряЭлладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октября
После просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращенийПосле просьбы Зеленского сообщать о коррупции в НАБУ поступило более 1,7 тыс. обращений
Пристайко 14 октября посетит ЛюксембургПристайко 14 октября посетит Люксембург
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
ГБР сообщило о подозрении ПашинскомуГБР сообщило о подозрении Пашинскому
Последние новости
Подгружаем последние новости