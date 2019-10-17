Тело пропавшего чиновника Луцкого горсовета нашли на пятый дней поисков

Алексей Веремийчик пропал на рыбалке.

Тело пропавшего чиновника Луцкого горсовета нашли на пятый дней поисков
Алексей Веремийчик
Фото: volynnews.com

В озере Любьязь на Волыни 16 октября нашли тело пропавшего директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления ГосЧС в области Владимир Нестеров в фейсбуке.

Тело чиновника нашли на пятый дней поисков. 12 октября он отправился с друзьями на рыбалку на озере в Любешивском районе. Из-за сильного ветра лодка с рыбаками перевернулась. Трое мужчин остались возле лодки, а Веремийчик решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь, и вскоре исчез.

В поисках 35-летнего мужчины участвовали спасатели, полиция и местные жители. В розыскных мероприятиях были задействованы кинологи, специалисты с эхолотом и даже вертолет.

Тело погибшего нашли примерно в том же месте, где перевернулась лодка, пишут Волынские новости.

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