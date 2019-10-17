Рада назначила своим представителем в КС депутата от "Слуги народа" Совгирю

Также принято постановление, что на данную должность может быть назначен лишь депутат парламента.

Верховная Рада назначила своим представителем в Конституционном Суде депутата парламента от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю.

За принятие проекта постановления №2266 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Кроме того, Рада приняла постановление №2265 об определении полномочий представителя парламента, согласно которому на данную должность может быть назначен лишь депутат Рады.

39-летняя Совгиря является кандидатом юридических наук. В 2003 году она окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году заняла должность доцента кафедры конституционного права юридического факультета КНУ им. Шевченко.

На выборах 21 июля 2019 года Совгиря прошла в Раду в списке партии "Слуга народа" под №122.