Активисты не нашли в больнице фигуранта по делу Гандзюк, который не явился в суд из-за "лечения"

Ни официально, ни фактически подозреваемого Павловского в больнице не обнаружили.

Одесские активисты по делу убийства Екатерины Гандзюк не нашли на стационарном лечении в больнице фигуранта по делу Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Об этом на фейсбуке сообщил лидер Одесского отделения АвтоМайдана Виталий Устименко.

"Четвертый раз подозреваемый Игорь Павловский не явился на судебное заседание. Причиной неявки, которую беспрекословно принимала прокуратура, было тяжелое состояние подозреваемого, который находится на лечении в одном из клинических учреждений Одессы…Так вот, мы проверили его тяжелое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть, его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там", - подчеркнул Устименко.

По словам активиста, факт отсутствия на стационарном лечении Павловского зафиксирован в присутствии сотрудников патрульной полиции и написано заявление.

"Думаю, что к "тяжелобольному" прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании, которое должно состояться 24 октября в 17:00 в Приморском суде Одессы", - добавил Устименко.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, она умерла в больнице 4 ноября.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.