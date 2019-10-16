Зеленский одобрил отмену части "правок Лозового" и предоставление НАБУ и ГБР права на прослушку

Законопроект №1009 стал законом.

Зеленский одобрил отмену части "правок Лозового" и предоставление НАБУ и ГБР права на прослушку
Фото: zn.ua

Президент Владимир Зеленский 15 октября подписал закон, который отменят часть "правок Лозового" и предоставляет НАБУ и ГБР право на автономную прослушку.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта №1009 на сайте парламента.

Закон был принят 4 октября.

Он отменяет часть так называемых скандальных "поправок Лозового", которые заметно усложнили процедуру досудебного расследования и проведение экспертиз. При этом в силе остается ограничение по срокам расследования фактовых уголовных производств и право на обжалование подозрений.

Важным новшеством законопроекта стало предоставлении права на автономную прослушку Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований. Раньше им приходилось обращаться за этим в Службу безопасности Украины.

Также подписанный закон закрепляет возможность для НАБУ иметь штатных негласных сотрудников, а также право генпрокурора и других руководителей прокуратуры перепоручать вручение подозрений.

Напомним, что 19 сентября рассмотрение законопроекта №1009 во втором чтении завершилось скандалом. Когда на табло появились провальные 196 голосов при минимально необходимых 226, спикер Дмитрий Разумков остановил голосование. После споров в зале законопроект был отправлен на повторное второе чтение.

После исключения из законопроекта положений, касавшихся отмены депутатской неприкосновенности, Рада приняла его во втором чтении и в целом 330 голосами.

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