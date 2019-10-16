За полгода количество политзаключённых в Крыму увеличилось вдвое, - активистка

Активистов в оккупированном Крыму сажают в тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

За последние полгода количество политзаключенных в Крыму увеличилось вдвое. Об этом рассказала жена политзаключенного Сейрана Салиева, координаторка общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, передает "Укринформ".

"За пять лет динамика репрессий в Крыму ухудшилась. Только за последние полгода количество политических заключенных увеличилось вдвое", - сообщила Салиева.

По ее словам, истории политических заключенных в Крыму заслуживают того, чтобы о них говорили и писали, ведь все преследуемые - люди с активной гражданской позицией. Активистка считает, что списки политзаключенных станут оживать, если начать рассказывать истории этих людей.

"На самом деле страшно, когда жизнь людей, которые несправедливо находятся в тюрьмах, проходит в отрыве от их семей. Это страшно, когда отец заключенного Рустема Абильтарова, мать узника Зеври Абсеитова, дедушка Сервера Мустафаева, бабушка Сервера Зекерьяева умирают, а сын или внук не могут проводить их в последний путь. Это страшно, когда дети Марлена Асанова и Тимура Ибрагимова идут в первый класс, а отца нет рядом. Это очень тяжело, когда родители не могут встретить детей, которые родились после их арестов. Это сложно, когда взрослые дочери политзаключенных Эдема Смаилова и Беляева Адилова женятся, а отца нет рядом. Эти истории заслуживают внимания, потому что это судьбы людей, о них важно писать, говорить, и тогда начнут оживать списки политзаключенных, которые на первый взгляд кажутся безликими", - считает активистка.

Она подчеркнула, что активистов в Крыму сажают в роSSийские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

"Если изучить материалы так называемого кейса "Хизб ут-Тахрир", которые создаются практически под копирку и без доказательной базы, если изучить дело о преследовании Эдема Бекирова - инвалида первой группы, обвинения которому были абсурдны, если обратить внимание на запрет Меджлиса крымскотатарского народа, то можно увидеть, что людей преследуют исключительно за то, что они крымские татары, имеющие национальную и религиозную идентичность, за активную гражданскую позицию, за мысли, взгляды, чтение религиозной литературы, приравненной к терроризму", - добавила Салиева.

Напомним, 113 граждан Украины (в том числе 89 крымских татар) незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма и РФ . На данный момент формируются новые списки по обмену заключенными между Украиной и РФ .

9 октября в Крыму на два месяца арестовали проукраинского активиста Олега Приходько. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

После обыска в гараже Приходько якобы, обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке, а также бутылку с "коктейлем Молотова".

Сам Олег Приходько утверждает, что все это ему подбросили. Кроме того, его гараж часто подолгу оставался открытым.