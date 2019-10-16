ГПУ возбудила три дела по факту хищения бюджетных средств в оборонной сфере

Генеральная прокуратура возбудила три уголовных дела о хищении большого объема бюджетных средств в оборонной отрасли.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

"Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах) в преступлениях в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Указывается, что 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при исполнении Государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.